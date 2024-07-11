بنشرة السومرية.. ثاني أكبر سرقة بتاريخ العراق واجتماع مجلس كركوك بلا توافق

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 11 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• مجلس كركوك يجتمع بلا توافقات.. ورئيس السن يبقي الجلسة مفتوحة للتشاور على حسم المناصب.



• مع اقتراب ذكرى عاشوراء.. الداخلية تضع خطة لاستقبال الوافدين الاجانب.. واصحاب المواكب يشكون من ارتفاع الاسعار.



• اغلاق جميع مخيمات النازحين في السليمانية.. الهجرة تستثني نازحي جرف الصخر من العودة.

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • في حقل الاحدب.. النزاهة تحقق في ثاني اكبر سرقة بتاريخ العراق.. والكشف عن ضمانات وهمية تمنحها شركات سيارات عالمية.• مجلس كركوك يجتمع بلا توافقات.. ورئيس السن يبقي الجلسة مفتوحة للتشاور على حسم المناصب.• مع اقتراب ذكرى عاشوراء.. الداخلية تضع خطة لاستقبال الوافدين الاجانب.. واصحاب المواكب يشكون من ارتفاع الاسعار.• اغلاق جميع مخيمات النازحين في السليمانية.. الهجرة تستثني نازحي جرف الصخر من العودة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا