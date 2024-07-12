اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية.. كيف تسلّح العراق؟

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، في حديث للسومرية نيوز، ان إجراءاتنا مستمرة لمكافحة التغيرات المناخية وما تسببت به من زيادة المساحات الصحراوية على حساب البساط الأخضر، خصوصا وان العراق واحد من اكثر 5 بلدان تضررا من التغير المناخي".وأشار الى انه خلال الحكومة الحالية هناك عدة إجراءات تم اتخاذها لمكافحة التغير المناخي والعواصف الغبارية، من بينها مبادرة رئيس الوزراء المسماة "عراق اجمل" والتي اطلقت العام الماضي والقاضية بزراعة 5 ملايين شجرة وهذه المبادرة بعهدة وزارة الزراعة لتنفيذها".وأوضح أنه "تم تنفيذ الجزء الأكبر من المبادرة في مختلف محافظات العراق"، مبينا ان "الاجراء الثاني يتمثل بالتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية حيث تمت زراعة 4 ملايين دونم من الصحراء بالحنطة في الخطة الشتوية".وأكد أن "هذه المساحة قللت بشكل كبير من المساحات الصحراوية وحولتها الى بساط اخضر، وكانت ذات فائدة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض لأول مرة بتاريخ العراق من الحنطة".وبين أنه "فضلا عن التغير المناخي فأن الشح المائي سبب مهم اخر بزيادة التصحر في العراق، لكن مبادراتنا مستمرة لمواجهة التصحر، والوضع في الوقت الحالي افضل منه قبل عامين او اكثر".وحول مانحتاجه من أشجار في العراق، أشار الى انه "مع الـ5 ملايين شجرة يمكن زراعة 5 ملايين شجرة أخرى، وسيكون الوضع افضل".وفي وقت سابق كشف وزير الزراعة عباس المالكي للسومرية نيوز، عن اكمال زراعة 3 ملايين شجرة من اصل 5 ملايين.