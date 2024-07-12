لماذا توقف العراق التعامل باليوان الصيني؟

السومرية نيوز – محليات

كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب توقف العراق تعامل باليوان الصيني، فيما اشارت الى ان الكثير من إجراءات البنك المركزي محكومة بالإرادة الأميركية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لصحيفة السومرية نيوز، إن "البنك الفيدرالي الأميركي فرض على العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان الصيني، بحجة أن هناك تلاعباً ببعض الحوالة أو حصول إشكالات معينة، مبيناً أن "أموال العراق وكما نعلم مدرجة في البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة بيع النفط بمبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، وتدخل هذه الأموال في البنك الفيدرالي ولا يتم تحويلها إلى العراق نقداً شهدت تحولاً إلى العراق من خلال حوالات الفساد من البنك المركزي والإعلان الفيدرالي".

وتابع الكاظمي أن "الكثير من إجراءات البنك المركزي للحكومة بالإرادة السياسية، وقد تكون هذه الإرادة تفسر بأسباب إدارية ومالية وعدم تمويل الإرهاب وغيرها"، وأعلن أن "الأسباب تكون سياسية بهدف الضغط على الحكومة العراقية".

هل غي التعامل بالعملة الصينية؟

وأكد الكاظمي أن "التاجر والبنك المركزي يجب أن يكونا خيارات متعددة وعدم التعامل فقط بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائمًا"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن تكون سلة أسعار متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك المركزي وللتجار العراقيين".

وذكر الكاظمي، في وقت سابق أنه "إيقاف حوالات الصين بعملة اليوان مؤقتًا لحين إيجاد اليات تدقيق".