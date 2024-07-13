هل العراق بين الدول الاكثر استهلاكا للحوم الحمراء؟.. شاهد الفيديو

تتصدر الكويت المركز الاوليليها لبنان بالمركز الثانيويحتل العراق المركز الثالث من القائمةتعد اللحوم العراقية من اجود أنواع اللحومكلفة 1 كغم تصل الى 15 دولاراً (22 ألف دينار عراقي)ينتج العراق 320 ألف طن سنويا من اللحومبينما الاحتياج الفعلي هو 580 ألف طنيستهلك الفرد العراقي من 12 الى 20 كغم من اللحوم سنوياوينفق ما يقارب 300 دولار سنويا على استهلاك اللحوم الحمراءفي الكويت، بلغ هذا المتوسط 512 دولاراً للفردو396 دولاراً في لبنان210 دولار في السعودية سنوياً196 دولاراً في الاماراتالبحرين بمعدل 114 دولاراً سنوياًو106 دولاراً في تونساما الفرد في المغرب فهو الأقل إنفاقاً على شراءاللحوم الحمراء في 2024، بمتوسط 66 دولاراً