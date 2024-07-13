في نشرة الظهيرة.. شركات وهمية لبيع السيارات وحريق مريب بشعبة الأملاك في الناصرية

=خلال مباحثات مع الخزانة الاميركية.. العراق يجدد التزامه بالاصلاحات الاقتصادية.. ويؤكد سعيه لتطوير عمل المصارف وفق المعايير الدولية= حريق يلتهم شعبة الاملاك ببلدية الناصرية.. المحافظ يؤكد ان الحريق تم بفعل فاعل.. والنزاهة النيابية تطالب بتحقيق عاجل= بسبب ضعف الرقابة.. انتشار شركات وهمية لبيع السيارات.. تقوم باستدراج المواطن عبر تقديم التسهيلات= تشكيل مقار مشتركة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين.. واكتمال الاستعدادات الخاصة بيوم عاشوراء في كربلاء