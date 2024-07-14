أزمة السكن في العراق: المجمعات السكنية بين ارتفاع الأسعار وغسل الأموال

لا تزال ازمة السكن متفاقمة في البلاد رغم انشاء العديد من المجمعات السكنية، التي راحت تصل اسعار الوحدات فيها لمئات الالاف من الدولارات .ما هي الحلول الممكنة لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق؟حسين عدنان ومعه التفاصيل في هذا التقرير من السومرية