نشرة السومرية.. اتساع نطاق التظاهرات والتلاعب بجداول الموازنة واجواء عاشوراء

# بعد اتساع نطاق التظاهرات.. تحذيرات من استغلالها واتهامات تطال وزارة الكهرباء بالتقصير#المالية النيابية تتهم نوابا بالتلاعب في جداول الموازنة بعد المصادقة وتؤشر ملاحظات على نفقاتها# اجواء عاشوراء تبلغ ذروتها .. كربلاء تكتظ بالزائرين والكاظمية تستعد لاحياء الزيارة# محاولة اغتيال ترامب تهز أميركا .. وإجماع واسع على رفض العنف السياسيشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر