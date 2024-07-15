اتهامات التلاعب بجداول الموازنة واتساع رقعة تظاهرات الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= في ظل استمرار أزمة الكهرباء.. اتساع رقعة التظاهرات في الديوانية.. احتجاجات وحرق إطارات وقطع طرق رئيسة= اتهامات تطال برلمانيين بالتلاعب بجداول الموازنة بعد المصادقة عليها.. تغييرٌ في الأرقام سبق إرسالها الى الحكومة= مع اقتراب يوم عاشوراء.. كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية تكمل استعداداتها.. وأجهزة الأمن تستنفر لتأمين الزيارة= اقتحام أخطر معاقل الإرهاب في ديالى.. والعثور على رفات العشرات من ضحايا داعش داخل حفرة في تلعفر= انتعاش تجارة المنتجات الزراعية المستوردة على حساب المحلية.. الفلاحون يشكون من استحواذ جهات حكومية على الاسواق