نشرة السومرية.. هتافات المواكب تنتقد الأحزاب الحاكمة والكهرباء تفجر غضباً جنوبياً

= الديوانية تنتفض على انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات.. ومجلس بغداد يصف وزارة الكهرباء بالصندوق الاسود.= نزاهة البرلمان تطلق برنامجا لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.. وتبدأ بتقديم ملفات تتعلق بالصحة.= محافظ نينوى يدعو المتخاصمين في المجلس المحلي إلى الحوار.. واجتماع مرتقب لمناقشة ازمة كركوك.= لاحياء ذكرى عاشوراء.. تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء.. والسيد الصدر يقدم دعما للمواكب الحسينية.= هتافات موكب طرف العباسية تدوي في كربلاء.. انتقادات للحكومة والاحزاب الحاكمة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.