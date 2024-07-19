نشرة السومرية.. انتقادات تطارد أولى جلسات البرلمان وأزمة كركوك تراوح مكانها

= بعد استئناف الفصل التشريعي الجديد.. انتقادات حادة لجدول اعمال اولى جلسات البرلمان.. وسياسيون يعدونها بداية غير موفقة.= ازمة كركوك تراوح مكانها.. اتفاق ثلاثي على تدوير المناصب.. والاتحاد الوطني يتمسك بكرسي المحافظ= على خطى نينوى.. حكومة ميسان تعفي عددا من مسؤولي الوحدات الادارية.. والدوافع تحسين الاداء الوظيفي= بعد أشهر على افتتاحه.. تشخيص خلل كبير في مجسر بسماية.. واعادة غلقه تغضب الأهاليشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر