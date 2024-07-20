مراقبون : الكثير من القوانين لا تزال معطلة بسبب تغيب النواب عن الجلسات

لا تزال العديد من القوانين المهمة تتأرجح بين اروقة مجلس النواب, يتعثر تمريرها نتيجة تغيب النواب ومقاطعة الجلسات تبعاً لتضارب المصالح

تركن على رفوف البرلمان العديد من القوانين المهمة التي لا تزال تنتظر التمرير, ومن اسباب تعثر تشريعها تغيب النواب او مقاطعة الجلسات التي عادة ما تحصل نتيجة تضارب في المصالح

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