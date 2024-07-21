سلم الرواتب.. نواب : امال تعديل سلم الرواتب هذا العام بعيدة بسبب التبعات المالية

كشف نواب عن اسباب عرقلة ارسال تعديل سلم الرواتب من قبل الحكومة الى البرلمان، مبينين ان ذلك جاء بسبب التخصيصات المالية التي يحتاجها التعديل، وهو مايصعب اقرار التعديل على الاقل خلال هذا العام

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