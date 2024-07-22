شبهات إجازات الاستثمار ومنصب محافظ كركوك "يستعر" في نشرة الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 22 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.. والعراق يدعو لمشروع إصلاحي كبير لدرء مخاطرها



- في كركوك.. انشقاقات تضرب صفوف المكون العربي.. والصراع الكردي يستعر للظفر بمنصب المحافظ



- لجنة الاقتصاد تتحرك نحو ملف الاستثمارات.. شبهات باعطاء اجازات الاستثمار.. واستثناءات خاصة تُمنح للمتنفذين



- في خطوة مفاجئة.. بايدن ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الاميركية.. ويدعم نائبته كامالا هاريس لخلافته

- انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.. والعراق يدعو لمشروع إصلاحي كبير لدرء مخاطرها- في كركوك.. انشقاقات تضرب صفوف المكون العربي.. والصراع الكردي يستعر للظفر بمنصب المحافظ- لجنة الاقتصاد تتحرك نحو ملف الاستثمارات.. شبهات باعطاء اجازات الاستثمار.. واستثناءات خاصة تُمنح للمتنفذين- في خطوة مفاجئة.. بايدن ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الاميركية.. ويدعم نائبته كامالا هاريس لخلافته