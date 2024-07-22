بالفيديو: عصا التوافقات تعطل دوران عجلة كركوك‎

أكدت القوى السياسية في كركوك تجدد الخلاف بشأن منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وهو ما يجعل من إمكانية تشكيل حكومتها المحلية صعباً للغاية.هل سيتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجدداً للبحث عن حل؟.. شاهد التقرير أعلاه