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"جائزة السومرية" وقانون العفو وإنهاء ملف التحالف الدولي في نشرة الظهيرة على السومرية
خاص السومرية
2024-07-23 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
817 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- لمصداقيتها وحياديتها بنقل الاحداث.. السومرية تحل ثامنة بقائمة أفضل مئة موقع عربي ينصح بمتابعته وفقا لتصنيف دولي
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- انعقاد جولة حوارات جديدة بين بغداد وواشنطن.. والعراق يبدي رغبته بانهاء مهام التحالف مطلع ايلول المقبل
- مستغلا فوضى منح الاستثمارات.. متنفذ يستولي على ارض لانشاء مول بمنطقة زيونة رغم عدم استحصال الموافقات
- اهالي بوب الشام يلوحون بالاعتصام احتجاجا على تردي الخدمات.. والبصرة تشكو من محسوبية توزيع المشاريع
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