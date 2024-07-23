نشرة السومرية.. جلسة البرلمان "النارية" ودعوات ايقاف الاستثمارات غير المرخصة

= في تصنيف دولي.. السومرية تحصد المرتبة الثامنة بقائمة أفضل مئة موقع عربي ينصح بمتابعته.. وهيئة الاعلام تبارك.= ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة الغد.. والاحوال الشخصية يشعل الجدل مجددا.= متنفذ يستولي على ارض لانشاء مول تجاري في منطقة زيونة.. ودعوات لايقاف الاستثمارات غير المرخصة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر