إنفاق العراقيين على السياحة يعادل موازنة الكهرباء.. ما عدد المسافرين سنويًا والدول الأكثر استقطابًا؟

وتجري السومرية نيوز، مراجعة لمصادر متعددة ومقاربات وتحليلات رقمية، لالقاء نظرة على السياحة الخارجية للعراقيين، ابرز الوجهات وعدد العراقيين لكل وجهة، وعدد العراقيين المسافرين سنويا ونفقاتهم السنوية.بداية، يبلغ عدد المسافرين العراقيين سنويًا اجمالا، حوالي 5 ملايين مسافر مغادر سنويًا، مايعني ان حوالي 12% من العراقيين يسافرون سنويًا.اعتمادا على البيانات العالمية، وبيانات الدول الأخرى، يتضح ان أكثر من 40% من المسافرين العراقيين سنويا ذهبوا الى ايران، حيث وفقا لمنظمة السياحة العالمية، زار ايران 5.9 مليون سائح العام الماضي 2023، وكان 37% منهم عراقيون، أي مايشكل 2.1 مليون سائح عراقي.وتأتي تركيا بالمرتبة الثانية بأكثر الوجهات التي يزورها العراقيون، حيث بلغ عدد السائحين العراقيين الى تركيا 1.05 مليون سائح في العام الماضي 2023، وهو مايشكل 21% من اجمالي المسافرين العراقيين سنويًا.اما سوريا، فجاءت بالمرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد السائحين العراقيين الى سوريا العام الماضي حوالي 250 الف سائح، وسط توقعات بان يرتفع العدد الى نصف مليون سائح هذا العام بسبب التسهيلات الجديدة التي قدمتها سوريا الى العراقيين من بينها تخفيض التأشيرة الى 50 دولارا بدلا من 80 دولارا.ويذهب الى لبنان بين 100 الى 140 الف سائح عراقي سنويًا، وتأتي هذه الواجهات الخمسة لتكون الدول الأكثر استقطابا للعراقيين من بين 19 دولة توجه اليها العراقيون خلال العام 2023.كما أسلفنا، لاتوجد أرقام جاهزة وواضحة عن حجم انفاق العراقيين في الخارج او كم ينفق كل فرد، الا ان "السومرية نيوز"، اجرت مقاربات وحسابات تجعل المعلومات ضمن نطاق ضيق وتقديري وله شواهد.اعتمادا على بيانات البنك المركزي، فأن المبيعات النقدية من الدولار للمسافرين تبلغ حوالي اكثر من 3 مليار دولار سنويًا، وهذا رقم ابتدائي يوفر صورة كحد ادنى لانفاق العراقيين المسافرين في الخارج.لكن باعتبار هذا المتوسط، بمبيعات يخصصها البنك المركزي تبلغ الفي دولار لكل مسافر، سيكون عدد المسافرين فقط 1.5 مليون مسافر سنويًا، وهذا رقم قليل جدا مقارنة بالرقم الحقيقي لعدد المسافرين البالغين 5 ملايين مسافر سنويا، مايعني ان عددا كبيرا من المسافرين يحصلون على الدولار من السوق الموازي.وباحتساب تقديري لمتوسط الانفاق مساوٍ لما يخصصه البنك المركزي من دولار والبالغ الفي دولار، وباحتساب 5 ملايين مسافر، هذا يعني ان العراقيين ينفقون في الخارج قرابة 10 مليار دولار سنويًا.وفي وقت سابق، قدر البنك الدولي نفقات العراقيين على السياحة بين 2011 و2019 ماقيمته 57 مليار دولار، مايعني متوسط انفاق سنوي يبلغ 7.5 مليار دولار، وهو رقم قريب من المتوسط الذي قدرته السومرية نيوز وفق الأرقام السابقة.وتعادل هذه القيمة البالغة بين 7.5 و10 مليار دولار تعادل موازنة وزارة الكهرباء السنوية، او انها تعادل مايسد رواتب جميع موظفي العراق لشهرين.