اضر بهيكلية المؤسسة ولا موعد واضح.. تفاصيل جديدة عن منصب رئيس البرلمان

وقال الحسناوي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "اختيار منصب رئيس البرلمان اضر بالمؤسسة وهيكليتها وفق الدستور ويجب ان يكون هناك رئيس برلمان منتخب ونائب اول للرئيس ونائباً ثاني"، مشيرا الى ان "هذا الاستحقاق تعطل بسبب الاختلافات السياسية ولا يجب ان تدار العملية بهذه الطريقة خصوصاً في مثل هكذا مؤسسة على اعتبارها الاهم في الدولة العراقية".ودعا، جميع القوى السياسية الى "الركون للتفاهم والذهاب الى انتخاب رئيس جديد للبرلمان وحل هذا الخلاف الذي هو ليس بمصلحة البلد ولا اركان الدولة"، مؤكداً ان "ادارة مجلس النواب بالانابة هو امر فريد من نوعه في العراق بعد 2003 وعلى مدار 20 سنة او اكثر لم يحصل مثل هكذا امر ولا نعتقد انه صحيح وليس فيه مصلحة عامة".وشدد الحسناوي على ضرورة "الركون الى التفاهم وتغليب المصلحة العامة على الاخرى الضيقة الحزبية"، مبيناً انه "لا يوجد موعد واضح لحسم هذا المنصب ولا يوجد الى الان مرشح تسوية ولكن نسمع بهذا الامر وعلى الاعضاء المضي بانتخاب رئيس جديد".