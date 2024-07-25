تصاعد التوتر بين العراق وتركيا وسط مطالبات باتخاذ إجراءات حازمة

مطالبات بكسر حالة الصمت واتخاذ اجراءات وردود قوية على الانتهاكات التركية

مع استمرار حالة الصمت تجاه الانتهاكات التركية المتعددة، يرى كثيرون ضرورة تحرك الجانب العراقي نحو تعبئة مصادر قوته التي يمكن الاستناد عليها لحظة اصدار الرد المناسب

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