تعديل قانون الاستثمار وشركات سيارات تستدرج الزبائن بضمان وهمي في نشرة الظهيرة على السومرية

- على رأسها الاحوال الشخصية.. القوانين الجدلية تثير انقساما داخل البرلمان.. واتهامات تطاله بإهمال التشريعات المهمة- بارزاني يدخل على خط الازمة في كركوك.. وديالى تطالب بتدخل حكومي لحسم ملف مجلسها المحلي- عبر تعديل قانون الاستثمار.. توجه نيابي لمنع استحواذ المتنفذين على المشاريع الكبرى وايقاف هدر المال العام- تتابعون ايضا.. شركات سيارات في العراق تستدرج زبائنها عبر ضمان وهمي.. وتجبرهم على الشراء باسعار مضاعفة