خلافات على حصص المحافظات والوزارات تعطل موازنة العام الحالي‎

بين اعتراض البيت التنفيذي وتغييرات البيت التشريعي، موازنة العام الحالي لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، في ظل خلافات على جداولها الخاصة بحصص المحافظات والوزارات، مراقبون ارجعوا الامر لاستحقاقات المحافظات وحصصها من البترودولار، وسط تعرض الكثير من المحافظات لظلم مالي سيسبب بدوره تلكؤا بالمشاريع.





مختصون بينوا وجود محاباة وتباين بتوزيع التخصيصات المالية بين الوزارات، في ظل وجود مؤسسات حكومية تديرها احزاب وفق مبدأ المحاصصة السياسية.



