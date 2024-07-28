نشرة السومرية.. الأحوال الشخصية تفجر غضباً شعبياً وشبهات فساد تلاحق وجبات الخطوط الجوية

= بغطاء سياسي.. الكشف عن اعفاء شركات عاملة في العراق من الضرائب.. ودعوات الى تفعيل الحوكمة لتقليل الفساد.= استمرار الغضب الشعبي ضد تعديل الاحوال الشخصية.. وحراك سياسي لتمرير قانون النفط والغاز.= لجنة النقل تتحدث عن شبهات فساد في وجبات طعام الخطوط الجوية.. وتعتزم استضافة مدير عام الطائر الاخضر.= احتجاجات في البصرة للمطالبة بالخدمات.. وتلكؤ مشروع سكني يثير استياء اهالي الديوانية.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر