بنشرة السومرية.. صراع رئاسة البرلمان ومفاوضات كركوك والتهديد الصهيوني للبنان

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 29 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• الجمود يضرب مفاوضات كركوك.. وديالى تستنسخ تدوير المناصب



• طرق الموت تحصد عشرات الضحايا.. خطة مرورية للحد من السرعة المُفرِطة وتهور السائقين



• لبنان تحت التهديد الصهيوني.. اخلاء عربي وأجنبي عاجل وتأثير سلبي على العراق



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• بعد الصراع على منصب الرئيس.. قانون الاحوال يثير الجدل داخل البرلمان ويزاحم العفو العام• الجمود يضرب مفاوضات كركوك.. وديالى تستنسخ تدوير المناصب• طرق الموت تحصد عشرات الضحايا.. خطة مرورية للحد من السرعة المُفرِطة وتهور السائقين• لبنان تحت التهديد الصهيوني.. اخلاء عربي وأجنبي عاجل وتأثير سلبي على العراقشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.