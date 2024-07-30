#ديالى وكركوك يخرقان الدستور بتعطل حكومتهما..وتدوير المناصب يدور في اروقة الكتل#التعديل على قانون الاحوال الشخصية تدعمه قوى الاطار وتعترض على بنوده الاوساط الشعبية#المصانع المحلية تخوض حربا مع المستورد.. والعمالة الاجنبية تغزو السوق العراقية#مخاوف لبنانية من تهديدات صهيونية .. وبيروت تحتج لدى الامم المتحدةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر