استمرار الخلافات في ديالى: هل يتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ الموقف

ازمة ديالى.. استمرار الخلاف يدفع نوابا عن المحافظة للمطالبة بتدخل رئيس الوزراء

ما بين كتلتي بدر ودولة القانون ينحصر الخلاف حول منصب محافظ ديالى، الذي بات ينذر تأخير حسمه بتداعيات خطرة على الوضعين الامني والاقتصادي، وهو ما دعا نوابا عن المحافظة للمطالبة بتدخل رئيس الوزراء بشكل مباشر لحل الازمة.

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