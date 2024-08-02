نشرة السومرية.. شعارات الضمان تلهب أسعار السيارات وترجيحات بإزاحة عقوبات المصارف

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 2 اب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضاتِ الانسحاب .. ويرجحُ رفع العقوبات عن بعض المصارف



# شركات السيارات ترفع شعارات الضمان ذريعة لرفع اسعار السيارات بشكل مبالغ



#ردا على الانتهاكات الصهيونية.. السيد الصدر يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف من الدول المطبعة



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#بعد اشهر من الخلافات.. ديالى تفتح ابواب حكومتها.. وكركوك تبحث عن انفراجة حقيقية#العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضاتِ الانسحاب .. ويرجحُ رفع العقوبات عن بعض المصارف# شركات السيارات ترفع شعارات الضمان ذريعة لرفع اسعار السيارات بشكل مبالغ#ردا على الانتهاكات الصهيونية.. السيد الصدر يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف من الدول المطبعةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا