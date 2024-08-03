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ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة كركوك وما أسباب التأجيل؟
خاص السومرية
2024-08-03 | 10:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 مشاهدة
كشف نائب محافظ كركوك، صباح حبيب الطالباني، اليوم السبت، عن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، فيما اشار الى أسباب التأجيل للجلسة الأخيرة.
وقال الطالباني، في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "جلسة اختيار ادارة جديدة لكركوك كانت مكتملة النصاب ولكن بدعوى من الكتل السياسية ودولة رئيس الوزراء تم تأجيلها للتفاهم بشكل أكبر والوصول الى حل لحين عقد جلسة جديدة مطلع الأسبوع المقبل، تحديداً يوم الاثنين".
وأضاف، ان "السوداني لديه اجتماعات مع كل الكتل الموجودة في المحافظة من اجل تقريب الآراء بينهم لاختيار محافظ ورئيس مجلس محافظة"، مؤكداً ان "التأجيل جاء من اجل خلق فرصة للتفاهم بشكل أكبر بين مكونات كركوك لأنها متعددة ولهذا تحتاج الى وقت أكثر للتوصل الى توافق او توازن في المشاركة الحقيقة لاختيار محافظ".
وكشف الطالباني عن "السيناريوهات التي من الممكن التواصل اليها، في تشكيل الحكومة وهي: التدوير بين المكونات "سنتين للاتحاد الوطني الكردستاني وسنة للكتلة العربية، ويوزع منصب معاون المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين الكتل الأخرى وهذا الامر متفق عليه من قبل الجميع".
وبين انه "يوجد معارضين في بعض الكتل، على عملية التدوير، والاتحاد الوطني الى الان لم يطرح أي اسم لتولي منصب المحافظ".
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