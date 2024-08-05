مساومات العفو والأحوال ورد دعوى بشأن وجود التحالف الدولي في نشرة الظهيرة على السومرية

- الكشف عن مساومات سبقت ادارج قانوني العفو العام والاحوال بجلسة البرلمان.. وحراك للطعن في قانونية الجلسة- المالية النيابية توجه باستجواب محافظ البنك المركزي.. ولجنة النزاهة تحضّر لاستضافات وزيارات ميدانية لدوائر الدولة- الاتحادية ترد دعوى بشأن وجود التحالف الدولي.. ولجان التفاوض تصل مراحل متقدمة بمباحثات تغيير المهام القتالية- شبهات فساد بتوزيع دور واطئة الكلفة للاسر الفقيرة في الديوانية، وتفكيك عصابة لتزوير العقارات ببغداد- ارتفاع نسب الخريجين وضعف فرص التعيين يولدان جيشا من العاطلين.. والحاجة تدفع غالبيتهم لامتهان الاعمال الشاقة