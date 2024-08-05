نشرة السومرية.. ضغوط سياسية لسحب طلبات الاستجواب وضعف التعيين يولد جيوش العاطلين

# برلمانيون يتهمون جهات سياسية بالضغط لسحب تواقيع طلبات الاستجواب.. والكشف عن حراك للطعن بجلسة الاحد# الاتحادية ترد دعوى حول وجود التحالف الدولي.. ولجان التفاوض تصل مراحل متقدمة بمباحثات تغيير المهام القتالية# صادرة بحقه احكام غيابية.. العراق يستعيد مدانا بالفساد من الامارات.. والنزاهة تؤكد: المدان مطلوب باثنتي عشرة قضية# ارتفاع اعداد الخريجين وضعف فرص التعيين يولدان جيشا من العاطلين.. والحاجة تدفع غالبيتهم لامتهان الاعمال الشاقة# حراك دولي لثني طهران عن مهاجمة الكيان الصهيوني، والرئيس الايراني يتوعد: اغتيال هنية لن يمر دون ردشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر