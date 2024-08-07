مهلة اختيار رئيس البرلمان وتهريب النفط العراقي بنشرة الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الأربعاء 7 آب 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.



= الاطار يحرج القوى السنية .. مهلة اخيرة لحسم منصب رئيس البرلمان ,, ومساومات تتخلل المفاوضات



= ارتفاع حصيلة اصابات قاعدة عين الاسد .. بايدن يبحث الرد , والعمليات المشتركة تصف الاستهداف بالمتهور



= التهريب يلاحق النفط العراقي .. غياب سلطة الدولة على المنافذ وتشجيع الدول المجاورة ابرز الاسباب



= حماس تختار السنوار رئيساً لمكتبها السياسي .. وواشنطن تكشف عن وصول مفاوضات التهدئة في غزة لمراحل نهائية

= الاطار يحرج القوى السنية .. مهلة اخيرة لحسم منصب رئيس البرلمان ,, ومساومات تتخلل المفاوضات= ارتفاع حصيلة اصابات قاعدة عين الاسد .. بايدن يبحث الرد , والعمليات المشتركة تصف الاستهداف بالمتهور= التهريب يلاحق النفط العراقي .. غياب سلطة الدولة على المنافذ وتشجيع الدول المجاورة ابرز الاسباب= حماس تختار السنوار رئيساً لمكتبها السياسي .. وواشنطن تكشف عن وصول مفاوضات التهدئة في غزة لمراحل نهائية