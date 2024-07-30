هل تخطّط لعطلة صيفية خارج العراق.. خطوات مهمة قبل السفر

اليوم الأول: التخطيط المبدئي· تحديد الوجهة والتاريخ· حجز الإقامة والمواصلاتاليوم الثاني: إعداد الوثائق· التحقق من الأوراق الشخصية· الحصول على تأمين سفراليوم الثالث: تجهيز الأمتعة· إعداد قائمة بالأشياء الضرورية: الملابس، الأدوية...· تجهيز حقيبة صغيرة لليوم الأول تحتوي على الأشياء الأساسيةاليوم الرابع: التأكد من الأمور المنزلية· تنظيم المنزل والتأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية· إبلاغ الأشخاص المهمين مثل الجيران والأصدقاءاليوم الخامس: العناية بالصحة· زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة· تأكد من الحصول على التطعيمات الضرورية للوجهة التي تسافر إليهااليوم السادس: تجهيز الأدوات التكنولوجية· تحميل التطبيقات الضرورية والمفيدة للسفر· شحن الأجهزة: اشحن الهواتف والكاميرات .اليوم السابع: الراحة والاستعدادالراحة والنوم الجيد لتكون مستعدًا للسفررحلة سعيدة