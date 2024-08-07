الاقتصادية البرلمانية حول المشاريع الاستثمارية بالعراق: تسمين لعجول الفاسدين

وقال الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية في العراق غير مسيطر عليها، لأنها تحال الى شركات تابعة الى أحزاب متنفذة وضليعة في الحكومة واستفردت بها على غير وجه حق".وأضاف، أن "اغلب الشركات التي تعطى اليها المشاريع فاشلة بالأعمال وتستلم مشاريع متعددة باستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء بطريقة المباشرة، وأخرى منحت بالاستثناءات وفق قوانين الموازنة لسنة 2023-2024"، مشيرا الى ان " كل هذه الأفعال هي خلافاً للمنهاج الوزاري الذي تدعو اليه الحكومة".وتابع، ان "المادة التي تنص على المشاريع في الموازنة وصلاحيات مجلس الوزراء التي يراد منها إحالة المشاريع لشركات رصينة ومهنية استغلت في إنعاش الأحزاب"، مبينا ان "جميع الاستثمارات الموجودة في البلد هي واجهة لأحزاب متمثلة داخل الحكومة، والمشهد الاقتصادي تحول من تقديم الخدمات التي بحاجة المواطن الى اتخام وتسمين لعجول الفاسدين على حساب المواطنين".