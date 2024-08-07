#الفشل يلاحق مبادرات حسم منصب رئيس البرلمان.. شغور وتجاذبات ومهلة للكتل السنية#العفو العام يواجه اعادة الصياغة .. وتعديلات الاحوال الشخصية على طاولة القضاء#الزحامات المرورية مشكلة بلا حلول.. ملايين العجلات تتحدى مجسرات الاعمار#عين الاسد تربك المفاوضات بين بغداد وواشنطن .. اعتقال للمنفذين وتخوف من رد أميركيشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر