مهلة اختيار محافظ كركوك تنتهي قريباً وسط خلافات سياسية‎

ايام قليلة وتنتهي المهلة القانونية لاختيار المحافظ وسيناريو التدوير هو الاقرب



أيام قليلة تفصل عن موعد انتهاء المدة القانونية لاختيار محافظ جديد لكركوك بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة ، وسط تأكيدات نيابية بأن خيار تدوير المنصب هو اقرب الحلول للخروج من الازمة

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