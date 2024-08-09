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"تنين النار يستيقظ": عواصف فلكية نارية تهدّد الأسبوع المقبل

خاص السومرية

2024-08-09 | 01:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;تنين النار يستيقظ&quot;: عواصف فلكية نارية تهدّد الأسبوع المقبل
40 مشاهدة

وفقًا لتوقعات الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي للسومرية، يشهد الأسبوع الممتد من الجمعة 9 الى الخميس 15 آب/ أغسطس 2024 أحداثًا فلكية خطيرة لهذا الأسبوع كونه يحمل عواصف فلكية نارية بسبب تنين النار المستيقظ الذي يقذف النار كالبركان بالاضافة الى ما يسبب معه من كوارث مدمرة،"الرب ينجينا" من مخاطر هذا الأسبوع المفصلي، وفق عقيقي.

وفي التفاصيل، تقول عقيقي إنّ كوكبي الزهرة وعطارد المتراجعين، هذا التراجع الأخطر في العالم يتراجع في العذراء في مواجهة مربعات فلكية خطيرة مع المريخ والمشتري في الجوزاء وزحل ونبتون، وفي الحوت مربعات فلكية تعتبر "منطقة حظر" في الفلك، هذه زوايا التربيع تستمر معنا حتى اخر شهر اب/ اغسطس، وهذا مؤشر من السماء حتى نكون حذرين جدا.. الصلاة، الصيام، الصدقة والدعاء والاستراحة، اشياء مهمة يجب ان نمارسها خلال هذه المرحلة الصعبة، الامور المصيرية الحاسمة ابتعدوا عنها "لله يسترنا منها."

الخبر الابرز بحسب عقيقي، هو وجود كوكب الزهرة في برج العذراء الترابي الذي يزيد من الجاذبية والجمال والفن والعناد كما سيبدو في هذه الفترة اكثر جاذبية، واكثر تقديرا للفن، واحسن ذوقا، واروق بالا، واهدأ حالا من اي وقت اخر. كما سيجد نفسه احسن حظا من الناحية المالية ومن الناحية العامة. وقد تكون فترة مناسبة لاتمام خطبة او اقامة فرح ومناسبة سعيدة.هذه الايجابيات ستكون من نصيب الثور والجدي.

أما الخبر الجيد فأيضا لا تزال الشمس تتنقل في الاسد لهذا سيكون من الابراج المحظوظة ، فالاوضاع الفلكية تؤثر عليه بشكل ايجابي مع وجود المشتري في الجوزاء، وتكشف عقيقي أن سنة الاسد ستكون كاملة، لديه اسفار مفاجئة لم يكن يحلم بها او يتوقعها وربما يكون هناك ايضاً عودة الى مقاعد الدراسة!!في شهر آب/ اغسطس يكون مولود الاسد على موعد مع مفاجأة مهنية او اجتماعية تستمر حتى نهاية السنة. أما عاطفيا ومهنيا فالاسد فوق الاربعين هو الافضل من بين كل مواليد برج الاسد هو يعرف ماذا يريد ويعرف كيف يحصل على ما يريد والحظ سيكون بجانبه غالبية اوقات هذه السنة.

وبالنسبة الى تحركات الكواكب، تشير الخبيرة الفلكية إلى أنّ الشمس في الاسد الزهرة في العذراء، المريخ والمشتري في الجوزاء، نبتون وزحل المتراجع في الحوت، بلوتون في الدلو، واورانوس في الثور.
وعن حركة القمر تقول عقيقي إنها ستكون على الشكل التالي: "السبت القمر في الميزان بين الاحد والثلاثاء، القمر في برج العقرب في مربع فلكي مع الشمس من الاسد ، الاربعاء والخميس القمر في القوس في مثلث فلكي مع الشمس من الاسد الجمعة القمر في الجدي ."
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