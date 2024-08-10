رئاسة البرلمان.. ضغوط الاطار لم تنجح بايصال الكتل السنية لاتفاق

لم تنجح الضغوط التي مارسها الاطار على الكتل السنية في اختيار مرشح واحد لمنصب الرئاسة المفترض حسمه نهاية الاسبوع الماضي، والسبب كما يعزوه نواب لاستمرار الخلافات بين الاطراف المتصارعة للظفر بالمنصبولم يخف نواب عن كتل سنية وجود اجواء سياسية ضاغطة لحسم الملف، مؤكدين بان الابواب موصدة امام الذهاب لتعديل المادة الثانية عشرة، والاختيار سينحصر بين المرشحين الحاليينووفق مصادر نيابية فان الاطار التنسيقي فرض مهلة اخيرة للكتل السنية من اجل حسم امرها ، الا ان هذه المهلة ليست الاولى وبالتالي فان حسم ملف الرئاسة بات يكتنفه الغموض وسط ترجيحات باحتمالية بقاء المندلاوي حتى انتهاء الدورة الحالية