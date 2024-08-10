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80 ألف برميل يومياً.. دعوة برلمانية لإيقاف تهريب النفط عبر منافذ الإقليم
خاص السومرية
2024-08-10 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
276 مشاهدة
دعا المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، النائب علي شداد الفارس، اليوم السبت، وزارة النفط والجهات ذات العلاقة الى إيقاف عمليات تهريب النفط ومشتقاته عبر منافذ الإقليم، فيما أشار الى ان منظمة أوبك اشرت تهريب 80 ألف برميل يومياً.
وقال الفارس في حديث للسومرية، إنه "الحكومة الاتحادية ذهبت مؤخراً عبر اللجان المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء الى تقليل نسبة الأرباح والفوائد التي كانت تمنح سابقاً الى معامل المؤكسد، لأنها تستلم حصص مستمرة من المصافي وبالأخص النفط الأسود".
وأضاف، ان "هذه المعامل لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الحقيقية وهي تستلم حصص متكاملة وبنفس الوقت بعضها غير داخلة بالخدمة وهناك عمليات تهريب منتظمة لمادة النفط الأسود عن طريق المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، بحسب ما أفادت به احدى اللجان الفرعية المختصة بلجنة النفط والغاز النيابية".
وتابع، انه "هذا الامر يعتبر هدراً لهذه المادة الرئيسية التي بالتأكيد إذا تم الاستفادة منها بشكل حقيقي سيكون هناك اكتفاء وقد نصل الى مرحلة تصدير مادة الاسفلت ومواد الأخرى خارجة من معامل المؤكسد او معامل الاسمنت الممنوحة بشكل اصولي واجازات رسمية من وزارة النفط الإتحادية".
وأشار الى ان "عملية رفع نسب الفائدة الى 70% من قبل الحكومة بعد ما كانت 30%، وحتى قرار مجلس الوزراء بخصوص المجلس الاقتصادي هو مؤقت لمدة 3 أشهر، وخلال هذه الفترة ستكون هناك دراسة عميقة عن الاضرار التي ربما قد تنجم من تقليل نسب الفائدة لهذه المعامل، وهذا الامر مؤشر لدى لجنة النفط والغاز النيابية".
ودعا الفارس، وزارة النفط والجهات ذات العلاقة، الى "إيقاف عمليات التهريب بكافة المشتقات النفطية لان سمعة العراق اهم من كل شيء"، مبينا ان "هناك مؤشرات في التهريب عن طريق الإقليم بمعدل 80 ألف برميل يومياً لدى منظمة أوبك والوزارة، وذلك بعد إيقاف التصدير من ميناء جيهان التركي".
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