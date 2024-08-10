نشرة السومرية.. مجزرة الفجر وانقسام الاحوال وفساد "كار وقيوان"

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 10 اب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#انقسام داخل الاوساط الشعبية.. قانون الاحوال الشخصية يواجه اعتراضا نسويا وجهات تشكك بنوايا الرفض



#شركتا كار وقيوان النفطيتان تتحديان المحكمة الدولية.. وتواصلان انتاج وتهريب نفط الاقليم



#بحجة التوسعة ورفض التعويض.. حكومة البصرة تنذر محال ومنازل مواطنين بالإزالة



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر #مجزرة الفجر تحصد عشرات الشهداء الفلسطينيين.. والسيد السيستاني يدعو لوقف حرب الإبادة#انقسام داخل الاوساط الشعبية.. قانون الاحوال الشخصية يواجه اعتراضا نسويا وجهات تشكك بنوايا الرفض#شركتا كار وقيوان النفطيتان تتحديان المحكمة الدولية.. وتواصلان انتاج وتهريب نفط الاقليم#بحجة التوسعة ورفض التعويض.. حكومة البصرة تنذر محال ومنازل مواطنين بالإزالةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.