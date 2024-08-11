نشرة السومرية.. خفايا انفجار انبوب الغاز في التاجي وحكومة كركوك ترى النور

# بعد اشهر من الخلافات.. انبثاق حكومة كركوك بجلسة عقدت في بغداد.. والجبهة التركمانية تعتزم الطعن بالجلسة# على خلفية حملة التشويه.. حراك لتوضيح مضمون قانوني العفو والاحوال.. وتحذيرات من ادخالهما بخانة المزايدات# السومرية تكشف خفايا انفجار انبوب الغاز في التاجي.. تواطؤ وإهمال اضر بالممتلكات وعرض المواطنين للخطر# في منطقة جميلة.. موظفو جباية يستقطعون خمسة ملايين دينار من اصحاب المحال دون وصولات رسميةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.