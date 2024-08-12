نواب : قانونا العفو العام والاحوال الشخصية تعرضا لحملة تشويه كبيرة

حذر نواب من حملة التشويه التي رافقت محاولات ادراج قانوني العفو العام والاحوال الشخصية، مؤكدين وجود تحركات لتوضيح الصورة خاصة في ما يتعلق بمضمون الاحوال الشخصية

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