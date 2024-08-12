أزمة حكومة كركوك والضمانات الوهمية لصيانة السيارات في نشرة الظهيرة على السومرية

- بعد اقصائها من حكومة كركوك.. الجبهة التركمانية تصعد موقفها الرافض لجلسة الانتخاب، وتتوجه للطعن لدى القضاء- الكشف عن فساد بعقود طعام منتسبي شرطة الطاقة، وجبات رديئة لا تتناسب مع حجم الأموال المستقطعة- اتساع ظاهرة الضمانات الوهمية لصيانة السيارات.. والاسباب تعزى لغياب الرقابة وانعدام القوانين الرادعة- مع قرب زيارة الاربعين.. استمرار تدفق الزائرين الاجانب عبر المنافذ الحدودية.. وكربلاء تستعد امنيا وخدميا