نشرة السومرية.. احتجاجات كركوك وسرقة القرن وتهديدات المنطقة

# محافظ كركوك الجديد يتسلم مرسوم تعيينه.. والعرب والتركمان ينظمون تظاهرة حاشدة امام مبنى مجلس المحافظة# منافذ البلاد تواصل استقبال الوافدين الاجانب للمشاركة بالزيارة الاربعينية.. واكتمال الاستعدادات امنيا وخدميا في كربلاء# الكشف عن تورط المتهم الابرز بسرقة القرن بقضايا فساد جديدة، واستعادة اموال من مصرف اهلي الى خزينة الدولة# تحسبا لتصعيد محتمل.. واشنطن ترسل غواصة وحاملة طائرات الى الشرق الاوسط.. وطهران ترفض وساطات التهدئة