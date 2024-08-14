نشرة السومرية.. عمليات أمنية تستبق الأربعينية وانقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاربعاء 14 اب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#تحذيرات من روابط وهمية لتداول الدولار .. ومخاوف من تهريب العملة لبنوك ليس لها وجود



# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة



#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة





#انقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان .. ودولة القانون تلوح بامكانية تعديل النظام الداخلي#تحذيرات من روابط وهمية لتداول الدولار .. ومخاوف من تهريب العملة لبنوك ليس لها وجود# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة