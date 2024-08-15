أزمة رئاسة البرلمان والمصارف الرقمية وتداعيات انفجار انبوب الغاز بنشرة السومرية

-رغم غياب التوافق السني.. ترجيحات نيابية بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد زيارة الاربعين-نواب يحملون مدير شركة نفط الوسط مسؤولية انفجار انبوب الغاز.. ومواطنون يؤكدون تعرضهم لأضرار جسيمة-المصارف الرقمية.. بنوك وهمية ليس لها واقع، مخاوف من غسيل الاموال وتهريب العملة-المجمعات السكنية.. انشاء بلا تخطيط.. تحذيرات من خروج البنى التحتية عن الخدمة بسبب الضغط الهائل