استجواب وزير الكهرباء ورواتب الموظفين ومهمة التحالف الدولي في العراق بنشرة السومرية

-رغم جمع تواقيع نواب.. ضغوط واتفاقات سياسية تمنع استجواب وزير الكهرباء في البرلمان-تحذيرات نيابية من ازمة سيولة مالية في البلاد.. رواتب الموظفين ستتأخر، وتطمينات وزارة المالية غير حقيقية-بسبب احداث المنطقة.. تأجيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وواشنطن تكشف عدم مناقشة الانسحاب-بعد إصابة زائرين ايرانيين.. توجيه حكومي عاجل بتسخير امكانيات وزارة الداخلية لمنع الحوادث المرورية خلال زيارة الأربعين