رفع رواتب النواب وخروقات كار وقيوان في نشرة الظهيرة على السومرية

-مجلس النواب يعتزم رفع رواتب اعضائه.. والزيادة تصطدم بمخالفات ابرزها انعدام الصلاحيات وغياب الرئيس بالاصالة- بحجة المخاطر الامنية.. مفاوضات انهاء مهمة التحالف الدولي تتوقف.. وتوقعات باستئنافها نهاية العام المقبل- بعد ملفي الهدر والتهريب.. كشف خروقات جديدة بعمل شركتي كار وقيوان تتضمن التلاعب بعدادات النفط الخام- تشخيص أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في غزة.. والامم المتحدة تدعو لهدنة مؤقتة لتنفيذ حملات تلقيح