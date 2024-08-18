اتهام السفير البريطاني وإلغاء الضرائب "المخالفة" في نشرة الظهيرة على السومرية

-بعد انتقاده الوضع الامني.. الخارجية تتهم السفير البريطاني بعكس صورة قاتمة عن العراق، وتستدعي القائم بالاعمال- حراك نيابي لمراقبة ملف احالة المشاريع الاستثمارية.. وعزم على الغاء الضرائب والرسوم التي تخالف القانون- مع قرب زيارة الاربعين.. مواكب كربلاء تستنفر لتقديم الخدمات.. وآلاف المتطوعين يشاركون بتنظيم الزيارة- حملة ازالة التجاوزات في الاسواق تخلف عشرات العاطلين.. واصحاب البسطات يطالبون بتوفير البدائل