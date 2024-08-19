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حراك إبطال حكومة كركوك واحتيال بيع العقارات ببغداد في نشرة الظهيرة على السومرية
خاص السومرية
2024-08-19 | 07:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,335 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 19 آب 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- القوى المعارضة تواصل حراكها لإبطال جلسة انتخاب حكومة كركوك.. والقضاء يحدد موعد النظر بقانونيتها
- رغم الاجواء اللاهبة.. الزائرون يواصلون المسير نحو كربلاء من مختلف المناطق وسط استنفار أمني وخدمي
- الاطاحة بتاجر مخدرات محكوم بالإعدام غيابيا في قضاء القائم.. والقبض على ارهابي مطلوب جنوبي العاصمة
- تتابعون ايضا.. بسندات مزورة.. بائع عقارات في بغداد يحتال على مواطنين ويسرق منهم أكثر من مليار دينار
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