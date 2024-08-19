حراك إبطال حكومة كركوك واحتيال بيع العقارات ببغداد في نشرة الظهيرة على السومرية

- القوى المعارضة تواصل حراكها لإبطال جلسة انتخاب حكومة كركوك.. والقضاء يحدد موعد النظر بقانونيتها- رغم الاجواء اللاهبة.. الزائرون يواصلون المسير نحو كربلاء من مختلف المناطق وسط استنفار أمني وخدمي- الاطاحة بتاجر مخدرات محكوم بالإعدام غيابيا في قضاء القائم.. والقبض على ارهابي مطلوب جنوبي العاصمة- تتابعون ايضا.. بسندات مزورة.. بائع عقارات في بغداد يحتال على مواطنين ويسرق منهم أكثر من مليار دينار