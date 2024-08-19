نشرة السومرية.. القضاء يحبط محاولات نهب "الفروسية" وانتقادات تطارد الحكومة بسبب الدولار

# مع اقتراب زيارة الاربعين.. الطريق الى كربلاء يغص بحشود الزائرين.. واعداد الوافدين الاجانب تتجاوز المليونين# انتقادات نيابية للاخفاق الحكومي بملف اسعار الصرف.. وتقديم طلب لتحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي# القضاء يوقف إجراءات الاستيلاء على نادي الفروسية.. ويقطع الطريق على محاولات متنفذين لتحويله الى مجمع سكني# تتابعون ايضا.. الطفل علي يفقد حياته اثر سقوطه باحدى فتحات المجاري المتروكة.. وذووه يحملون الجهات الخدمية المسؤوليةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.