تغيير مناصب البصرة.. مواطنون يتخوفون من تكرار تجربة الدورات السابقة

ابدى مواطنون تخوفهم من تكرار تجربة الدورات السابقة للحكومة المحلية في كونه لم يلمس حتى الان اي تغيير حقيقي بخصوص المناصب العلياتابعوا التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل.